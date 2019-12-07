Zanlılar öldürüldü halk sokağa döküldü

Hindistan’ın Haydarabad kentinde 27 yaşındaki bir veterineri, tecavüz ettikten sonra öldürmekle suçlanan 4 kişi, polisçe öldürüldü. Haydarabad emniyet yetkilileri, yaşananları anlatmaları için gece cinayet mahalline götürülen 4 zanlının burada kaçmaya çalıştığını, polisle çatışmaya girdiğini ve öldürüldüğünü açıkladı. Zanlıların, polisin silahını çalmaya çalıştığı da öne sürüldü.

Zanlıların öldürülmesi üzerine 300 kadar mahalleli, cinayet yerinde toplanarak polisi tebrik etti, bazıları memurlara sarıldığı, “Çok yaşa polis” diye bağırdığı ve üzerlerine çiçekler atıp tatlılarla beslediği görüldü. Kutlamalar, ülkenin başka kentlerinde de düzenlendi. Zanlıların öldürülmesinin ardından konuşan genç veterinerin annesi, “Kelimelere dökemem. Mutluluk hissettim ama aynı anda keder. Çünkü kızım asla geri dönmeyecek” dedi. Olay, sosyal medyada da büyük ilgi uyandırdı. Pek çok tecavüz ve cinayet vakasının meydana geldiği ülkede, adalet sistemi, yavaş işlemesi ve caydırıcı olmaması nedeniyle eleştiriliyordu.

Bu arada Uluslararası Af Örgütü’nün de aralarında bulunduğu pek çok kurum, faillerin polisçe ldürülmesinin “yargısız infaz” olup olmadığının araştırılması çağrısında bulundu. Birçok isim, infazların ülkenin sorunlarına çözüm olmayacağı görüşünü savunurken, polisin doğru zanlıların yakalayıp yakalamadığı da bir başka tartışma konusu oldu. Cinayetle ilgili bir yargı süreci bulunmadığından, yakalanan kişilerin gerçek failler olup olmadığı konusunda soru işaretlerinin süreceği ifade ediliyor.

Bir olay daha

Genç veteriner, geçen hafta çarşamba günü akşama doğru evinden ayrıldıktan bir süre sonra 20 ila 26 yaşlarında 4 kişinin saldırısına uğramıştı. Veterinere tecavüz eden 4 kişi, genç kadını boğarak öldürüp, cesedini bir köprünün altına bırakmış, benzin dökerek yakmıştı. Kadının cesedi bir gün sonra yoldan geçen biri tarafından fark edilmiş ve durum polise bildirilmişti. Cinayet sonrası ülkenin çeşitli bölgelerinde kitlesel protestolar düzenlenmişti.

Öte yandan önceki gün ülkede benzer bir başka olay yaşandı. Bu kez, ülkenin kuzeyindeki Unnao’da 23 yaşındaki bir tecavüz kurbanı ateşe verildi. Kurban, geçen Mart ayında iki erkeğe karşı yaptığı tecavüz suçlamasının görüleceği mahkemeye giderken saldırıya uğradı. Genç kadının durumunun ağır olduğu ifade ediliyor. Aralarında, tecavüz suçlaması yöneltilen iki kişinin de bulunduğu 5 kişiyse, gözaltına alındı.