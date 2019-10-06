06.10.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER
‘Zehirli Marilyn’
ABD’nin New York kentinde başlayan Comic Con Fuarı, bu yıl da katılımcıların ilginç kostümleriyle dikkat çekiyor.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.