Zirve sona erdi, fikir birliğine varılamadı!

COP25'e katılan BM üyesi 197 ülke, küresel karbon emisyonları miktarının dağılımı, çevresel bütünlük ve finansman konularındaki görüş farklılıklarını aşamadı.

2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması'nın 6. maddesinde yer alan, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ülkelerin iş birliğini artırmak ve iklim eylemine finansman sağlamak için bir piyasa mekanizması kurulması, zirvedeki tartışmaların odak noktasını oluşturdu.

Madrid'deki iklim zirvesinde, fenomen haline gelen ve Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilen İsveçli 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, en çok konuşulan isim oldu.

İklim aktivistleri bu yılki toplantıların geçen yılkine göre büyük oranda "başarısız" geçtiğine vurgu yaptı.

Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı, gelecek yıl İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleşecek.