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15.12.2019 - 15:37 |

Zirve sona erdi, fikir birliğine varılamadı!

Şili'deki şiddet eylemleri nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 25. Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) iki haftanın ardından sona erdi.

Zirve sona erdi, fikir birliğine varılamadı!

COP25'e katılan BM üyesi 197 ülke, küresel karbon emisyonları miktarının dağılımı, çevresel bütünlük ve finansman konularındaki görüş farklılıklarını aşamadı.

2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması'nın 6. maddesinde yer alan, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ülkelerin iş birliğini artırmak ve iklim eylemine finansman sağlamak için bir piyasa mekanizması kurulması, zirvedeki tartışmaların odak noktasını oluşturdu.

Madrid'deki iklim zirvesinde, fenomen haline gelen ve Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilen İsveçli 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, en çok konuşulan isim oldu.

İklim aktivistleri bu yılki toplantıların geçen yılkine göre büyük oranda "başarısız" geçtiğine vurgu yaptı.

Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı, gelecek yıl İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleşecek.

Zirve sona erdi, fikir birliğine varılamadı

Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.
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