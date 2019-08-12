Zirveye kirleterek gittiler

İngiltere prensi Harry’nin adaya karbon gazı salınım oranı oldukça yüksek bir süper yatla gelmesini kınayan çevreciler, Harry’nin tek amacının gösteriş olduğu iddiasında. Yatın doğaya saat başı yaklaşık 3.3 ton karbondioksit saldığı belirtildi. Zirveye katılan diğer konukların da özel jetleriyle otele iniş yaptığı ve Palermo’ya 114 jetin geldiği, bazı katılımcıların da helikopter kullandığı aktarıldı. Söz konusu araçların çevre dostu olmaması, zirvenin anlamsız geçtiğine ilişkin yorumlara neden oldu.