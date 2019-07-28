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28.07.2019 - 08:58

Zombi ağaç

Ekolojist Sebastian Leuzinger ve Martin Bader, ölü gibi görünen zombi bir ağaç keşfetti.

Zombi ağaç

Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası ormanlarında rastladığı kauri çam ağacını inceleyen ekolojistler, ağaçın içinde akan özsu buldu. Bunun üzerine kütük ve çevresindeki ağaçlardaki su akışını ölçen 2 ekolojist, çevredeki canlı ağaçların kütüğe hayat desteği verdiğini keşfetti. Leunzinger, “Kütüğün kaderi belli, kendi yapraklarına sahip olmadığı için ölecek. Ancak etraftaki yeşil ağaçlar neden hiçbir katkı sağlamayan bir ağacın hayatta kalmasını sağlıyorlar” dedi.

Esenyurt'ta okulun çatısı alev alev yandıİstanbul Esenyurt'ta izolasyon çalışmaları devam eden ilk okulun çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.
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