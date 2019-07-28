Zombi ağaç

Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası ormanlarında rastladığı kauri çam ağacını inceleyen ekolojistler, ağaçın içinde akan özsu buldu. Bunun üzerine kütük ve çevresindeki ağaçlardaki su akışını ölçen 2 ekolojist, çevredeki canlı ağaçların kütüğe hayat desteği verdiğini keşfetti. Leunzinger, “Kütüğün kaderi belli, kendi yapraklarına sahip olmadığı için ölecek. Ancak etraftaki yeşil ağaçlar neden hiçbir katkı sağlamayan bir ağacın hayatta kalmasını sağlıyorlar” dedi.