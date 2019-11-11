1-1'lerini üzmediler

Süper Lig’in 11. haftasında Göztepe sahasında BTC Turk Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Göztepe maçın başından itibaren fiziksel mücadele ve oyuna hakim olma açısından gayet iyiydi. Orta alanda Soner ve Borges pas trafiğini iyi yönetirken, Castro yüksek mücadele temposuyla rakibini bozuyordu.

Sağda Gassama ve solda Berkan’ın hücuma katkıları son derece yerindeydi. Göztepe bu oyun anlayışı sonucunda Serdar’ın golü ile 1-0 öne geçti. Jerome rakip defansın merkezindeki ağır ve tek hamlelik oyuncuları Mustafa Akbaş ve Hadebe’ye baskı yapıp oyunlarını bozdu. Onları uzun top oynamaya mecbur etti. Alpaslan, Jahovic’e yakın markaj yaparken, Borges’de hep doğru noktalarda bulundu. Takımını da doğru yönetti.

Sarı kırmızılılar Malatya’nın sol beki Erkan Kaş’ın bulunduğu bölgeden Gassama ve Serdar’la çok etkili oldu. Pozisyonlar buldu, farkı arttırabilirdi ancak olmadı.

İkinci yarı etkisiz kaldı

İkinci yarıya Jerome’nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon gol olsa 2-0 öne geçebilirlerdi. Olmadı. Sonrası roller bir anda değişti. Göztepe’de takımın yaratıcılık özellikleri ve orta alanın hücuma katkıları yok oldu. Rakip defansı zorlayacak ve adam eksiltecek oyuncular görevlerini yapamadı. Çünkü bir anda ortaya çıkan gerilim ve inanılmaz stres Göztepe’nin oyununu bozdu. Konsantrasyonlarını kaybettiler. Birinci yarıdaki Göztepe’nin coşkusunun ve doğru oyun anlayışı yerini kaosa bıraktı. Savunma uyumsuz oynamaya başladı ve üst üste pozisyonlar verdi. Malatyaspor’un kendine güveni arttı. Bir bekten fazlası olan 29 numaralı Chebake Göztepe kalesi önünde tehlikeler yarattı. Nedense Göztepe adına kötü bir oyun planı ortaya çıktı. Bu girilen kaos ortamından malesef kurtulamadı. VAR kararıyla verilen penaltı sonrası Gökhan Töre, Malatyaspor adına beraberlik golünü attı.

Kısaca yazık oldu

Göztepe rahat kazanabileceği maçı, ikinci yarıdaki anlamsız telaşı ve belirttiğim gibi kötü oyun planı yüzünden berabere bitirmek zorunda kaldı. Yazık oldu. Gerilim o kadar takımı etkilemişti ki bitiş düdüğünden sonra Göztepe’den Alpaslan ve Malatyaspor’dan Eren kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar. Kısacası Göztepe eline gelen 3 puanı elinin tersiyle itti. Göztepe adına bu maçtan alınacak önemli dersler olduğunu düşünüyorum.