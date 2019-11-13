13.11.2019 - 00:59 |
1 günde 70 kişi bağış yaptı
Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Medical Park İzmir Hastanesi lobisinde açılan stantta bir günde 70 organ bağışı toplandı.
Hastane çalışanlarının da ilgi gösterdiği kampanyada, organlarını bağışlayanlar ‘Bir İz Bırak Hayata’ isimli panoya parmak izlerini bıraktı. Bu tür kampanyalar ile organ bağışında önemli rakamlara ulaşabileceği dile getiren Medical Park İzmir Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde 30 bine yakın kişi organ nakli için sırada bekliyor” dedi.
Kız arkadaşına kurşun yağdırdıBursa Jandarma Astsubay Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. (49), okula misafir ziyaretçi olarak gelen kız arkadaşı Sosin Küçükgüven'i (43), aralarında çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıya vurarak öldürdü.