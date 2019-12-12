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    HaberlerEge Haberleri 1 milyar dolarlık yatırım projesi
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    12.12.2019 - 07:50 | | İZMİR DHA

    1 milyar dolarlık yatırım projesi

    YAŞAR Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Güncel Bilim ve Sanat Söyleşileri’ne katılan, yapay görme alanında dünyanın sayılı uzmanlarından biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Aytül Erçil, “Hedefim, Türkiye’de ilk kez, 1 milyar doların üzerinde değere sahip bir girişim şirketini kurabilmek. Bunu başarmak belki kolay değil ama potansiyelimiz buna el veriyor” dedi.

    1 milyar dolarlık yatırım projesi

    YAŞAR Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Güncel Bilim ve Sanat Söyleşileri’ne katılan, yapay görme alanında dünyanın sayılı uzmanlarından biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Aytül Erçil, “Hedefim, Türkiye’de ilk kez, 1 milyar doların üzerinde değere sahip bir girişim şirketini kurabilmek. Bunu başarmak belki kolay değil ama potansiyelimiz buna el veriyor” dedi.

    Boğaziçi Üniversitesinde lisans, Brown Üniversitesi Uygulamalı Matematik Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora derecelerini aldıktan sonra beş yıl boyunca General Motors’un araştırma laboratuvarında görev yapan ve 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden aldığı teklifle ülkesine dönerek üniversitenin ilk yapay görme laboratuvarını kuran Prof. Dr. Erçil, yalnızca 7 metre karelik bir alana sahip laboratuvarda başlayan girişimcilik öyküsünü öğrencilerle paylaştı. Gençlere iş yaşamıyla ilgili öğtütler de veren Erçil, “İşe odaklanmak ve çözüm üretmek çok önemli. Çok çalışacağının bilincinde ol, işinden keyif al. Bildiğin ve katma değer yaratan bir iş yap. Hatalarını kabul et, düzelt ve yola devam et” dedi. 

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