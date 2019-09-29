Bergama Belediyesi, harcağı enerjiyi üretmek için Güneş Enerji Santrali (GES) kuruyor. Elektrik giderlerinin yüzde 80’ini karşılayacaklarını belirten Başkan Hakan Koştu, “GES, Sarıcalar Köyü’nde yaklaşık 20 bin metrekarelik alana kurulacak. 1 megawattlık kapasiteye sahip olacak. Elde edilecek enerji, 270 metre mesafelik bir bağlantı hattı ile ana enerji dağıtım hattına aktarılacak” dedi.

1.5 milyonluk yatırım

Bergama’nın hem rüzgar hem de güneş enerjisi açısından uygun bir bölge olduğunu sözlerine ekleyen Koştu, “Yaklaşık 1.5 milyonluk bir yatırımla hayata geçireceğimiz proje ilk sekiz yıl kendi finansmanını sağlayacak. Güneş enerjisi panellerinin yaklaşık 25 yıllık enerji üretim kapasitesi olduğu için, kalan 17 yılda da belediyemiz elektriğe çok düşük ücret ödeyecek. Proje ile yaklaşık 1 milyon 200 bin lira tasarruf sağlanacağız” dedi.