02.08.2019 - 01:28
10 gün ücretsiz seyahat!
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, 0-5 yaş arası çocuğu bulunan ve Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında maddi destek alan 9 aileye aylık 10 kullanım hakkı veren Çocuk İzmirim kartlarını verdi. Karttan, bu ay 3 bin 118 aile yararlanacak. Çocuğuyla yolculuk yapan anne veya baba, bu kart sayesinde seyahat ücreti ödemeyecek. Her ay maddi destek alan ve 0-5 yaş arası çocuğu bulunan ailelerin sayısı ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek ve kart alacak isimler belirlenecek. Başkan Soyer, “Çocukların ve kadınların sosyal hayata karışmaları için desteğimiz sürecek” dedi.
Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurduKarabük’te bir kişi araç park etme meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu av tüfeği ile vurarak yaraladı.