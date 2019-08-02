10 gün ücretsiz seyahat!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, 0-5 yaş arası çocuğu bulunan ve Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında maddi destek alan 9 aileye aylık 10 kullanım hakkı veren Çocuk İzmirim kartlarını verdi. Karttan, bu ay 3 bin 118 aile yararlanacak. Çocuğuyla yolculuk yapan anne veya baba, bu kart sayesinde seyahat ücreti ödemeyecek. Her ay maddi destek alan ve 0-5 yaş arası çocuğu bulunan ailelerin sayısı ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek ve kart alacak isimler belirlenecek. Başkan Soyer, “Çocukların ve kadınların sosyal hayata karışmaları için desteğimiz sürecek” dedi.