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    HaberlerEge10 gün ücretsiz seyahat!
    02.08.2019 - 01:28

    10 gün ücretsiz seyahat!

    10 gün ücretsiz seyahat!

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, 0-5 yaş arası çocuğu bulunan ve Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında maddi destek alan 9 aileye aylık 10 kullanım hakkı veren Çocuk İzmirim kartlarını verdi. Karttan, bu ay 3 bin 118 aile yararlanacak. Çocuğuyla yolculuk yapan anne veya baba, bu kart sayesinde seyahat ücreti ödemeyecek. Her ay maddi destek alan ve 0-5 yaş arası çocuğu bulunan ailelerin sayısı ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek ve kart alacak isimler belirlenecek. Başkan Soyer, “Çocukların ve kadınların sosyal hayata karışmaları için desteğimiz sürecek” dedi.

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