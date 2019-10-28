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    HaberlerEge 10 parmağında 10 marifet
    28.10.2019 - 07:50 | | MELİS KARAKUZULU DHA

    10 parmağında 10 marifet

    İzmir’de yaşayan, zarif tavrı ve şık giyimi nedeniyle çevresinde ‘Cumhuriyet Kadını’ olarak bilinen Leman Çapçıoğlu (86), yağlı boya resimleriyle 4 kez sergi açtı, kendi diktiği kıyafetlerle defileler düzenledi.

    10 parmağında 10 marifet

    İzmir’de yaşayan, zarif tavrı ve şık giyimi nedeniyle çevresinde ‘Cumhuriyet Kadını’ olarak bilinen Leman Çapçıoğlu (86), yağlı boya resimleriyle 4 kez sergi açtı, kendi diktiği kıyafetlerle defileler düzenledi. İki ay önce de piyano öğrenmeye başlayan Çapçıoğlu, yaşıtlarına örnek oluyor. Kızları, torunları ve çocuklarının sevgisiyle hayata tutunduğunu anlatan Çapçıoğlu, 5 yaşında Ankara’daki Cumhuriyet Bayramı’nda Atatürk’e el salladığı anısını unutamadığını söylüyor. Çapçıoğlu, “Bu anılarım ve yaptığım sosyal aktiviteler benim hayatımı, ruhumu dolduruyor. Benliğimi besliyor” diyor. 

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