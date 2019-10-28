28.10.2019 - 07:50 | | MELİS KARAKUZULU DHA
10 parmağında 10 marifet
İzmir’de yaşayan, zarif tavrı ve şık giyimi nedeniyle çevresinde ‘Cumhuriyet Kadını’ olarak bilinen Leman Çapçıoğlu (86), yağlı boya resimleriyle 4 kez sergi açtı, kendi diktiği kıyafetlerle defileler düzenledi.
İzmir’de yaşayan, zarif tavrı ve şık giyimi nedeniyle çevresinde ‘Cumhuriyet Kadını’ olarak bilinen Leman Çapçıoğlu (86), yağlı boya resimleriyle 4 kez sergi açtı, kendi diktiği kıyafetlerle defileler düzenledi. İki ay önce de piyano öğrenmeye başlayan Çapçıoğlu, yaşıtlarına örnek oluyor. Kızları, torunları ve çocuklarının sevgisiyle hayata tutunduğunu anlatan Çapçıoğlu, 5 yaşında Ankara’daki Cumhuriyet Bayramı’nda Atatürk’e el salladığı anısını unutamadığını söylüyor. Çapçıoğlu, “Bu anılarım ve yaptığım sosyal aktiviteler benim hayatımı, ruhumu dolduruyor. Benliğimi besliyor” diyor.
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