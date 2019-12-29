Kadınların toplumsal hayatın her alanında daha özgür olmaları için Türkiye’de bir ilke imza atan Buca Belediyesi, bir Pırlanta Merkezi’nin daha açılışını yaptı. 3-6 yaş arası çocuklara günde 3 saat süreyle ücretsiz geçici bakım hizmeti veren, annelerin sosyal hayata katılımını arttıracak 10’uncu Pırlanta Merkezi, Ova Pazar Yeri’nde hizmete girdi. Başkan Erhan Kılıç, “Kadınlarımızı kendi ekonomilerini sağlayabilecekleri bir hale getirmek istiyoruz” dedi.