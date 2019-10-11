11.10.2019 - 02:18 | | Yusuf Çınar
10 yıllık aşka ‘evet’
Begüm Çakar ile Tolga Gierts, 10 yıllık çocukluk aşlarını evlilikle noktaladı.
Yoto Tekstil sahipleri Gülsen ve Patrick Gierts’in oğulları Tolga Gierts ile İklimsa Karataş’ın sahipleri Aylin-Uğur Çakar’ın kızları Begüm Çakar, Edward Withall Köşkü’nde muhteşem bir düğünle ömür boyu birlikteliğe ‘evet’ dedi.
Misafirler Musicanaband Orkestrası ve Sedat Yüce ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Gençler balayı için Amerika’yı tercih etti.
Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.