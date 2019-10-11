10 yıllık aşka ‘evet’

Yoto Tekstil sahipleri Gülsen ve Patrick Gierts’in oğulları Tolga Gierts ile İklimsa Karataş’ın sahipleri Aylin-Uğur Çakar’ın kızları Begüm Çakar, Edward Withall Köşkü’nde muhteşem bir düğünle ömür boyu birlikteliğe ‘evet’ dedi.









Misafirler Musicanaband Orkestrası ve Sedat Yüce ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Gençler balayı için Amerika’yı tercih etti.





