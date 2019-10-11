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    HaberlerEge10 yıllık aşka ‘evet’
    11.10.2019 - 02:18 | | Yusuf Çınar

    10 yıllık aşka ‘evet’

    Begüm Çakar ile Tolga Gierts, 10 yıllık çocukluk aşlarını evlilikle noktaladı.

    10 yıllık aşka ‘evet’

     Yoto Tekstil sahipleri Gülsen ve Patrick Gierts’in oğulları Tolga Gierts ile İklimsa Karataş’ın sahipleri Aylin-Uğur Çakar’ın kızları Begüm Çakar, Edward Withall Köşkü’nde muhteşem bir düğünle ömür boyu birlikteliğe ‘evet’ dedi.

    10 yıllık aşka ‘evet’



    Misafirler Musicanaband Orkestrası ve Sedat Yüce ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Gençler balayı için Amerika’yı tercih etti.


    10 yıllık aşka ‘evet’

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