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    HaberlerEge100 kadın başvurdu
    07.09.2019 - 03:34

    100 kadın başvurdu

    Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yerel kalkınma için başlattığı ‘Köy Pazarları Projesi’ Germencik’te devam ediyor

    100 kadın başvurdu

    Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Koçarlı’nın Çakırbeyli, Sultanhisar’ın Kavaklı ve Bozdoğan’ın Kemer mahallerinde açılan köy pazarlarına, Germencik’in Selatin Mahallesi’nde bir yenisi ekleniyor. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Büyükşehir bürokratları tarafından projenin tanıtımı yapıldı. Toplantıda yaklaşık 100 kadın 45 tezgâh için başvuruda bulundu. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş “Biz pazarı açmak için niyet ettik, pazarın ayakta kalması siz kadınların sayesinde olacak” dedi.

    Başvuruda bulunan kadınlardan Nazife Türkmen, “Üç arkadaş başvurduk. El işlerimiz ve kendi yetiştirdiğimiz doğal ürünlerimiz de var. Ev ekonomisine katkı sağlayıp çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidereceğiz” diye konuştu.

    100 kadın başvurdu



    ‘Oğlumun geleceği olacak’

    Down sendromlu bir çocuğunun olduğunu, pazara da çocuğu için başvurduğunu söyleyen Gülten Bozdağ ise, “Pazarda organik yerli ürünlerimizi satacağım. Bu pazar onun geleceği için bize katkı sağlayacak. Başkan Çerçioğlu ve Başkan Öndeş’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
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    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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