100 kadının hikayesi...

Kim Tutar Seni kitabının yazarı Nalan Miri Sözer, Alaçatı Zeytin Konak Otel’de ‘Kuralları Boz, Mucizeni Yaşa’ söyleşisiyle okurlarıyla buluştu. Yüzyıllık zeytin ağacının altında gerçekleşen söyleşide, kitaba ilham kaynağı olan dünyadan 100’e yakın kadının gerçek öyküleri, başarıları, hataları ve yarattıkları mucizelerden örnekler paylaşıldı. Turizmci, ev hanımı, işletmeci, gazeteci, öğrenci, şef ve birbirinden farklı kimlikte birçok kadının bir arada olduğu söyleşi ve imza gününde ortak payda kadın olmaktı. Kimi zaman duygu dolu paylaşımların olduğu sohbette, yazarın 40 yaş korkusunu anlattığı muzip anıları ile keyifli anlar da yaşandı.