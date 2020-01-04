04.01.2020 - 00:01 |
100 Yaş Evi üyelerine düzenli egzersiz
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde, 86 üyenin katılımıyla ileri yaş grup egzersiz çalışması yapıldı.
Üyelerin bilinçlenmesi adına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde (MSKÜ) fizyoterapist öğrenimi gören gönüllü öğrenciler de programa eşlik etti. Çalışmaların devam edeceğini belirten Fizyoterapist Selma Saygılı, “Üyelerimize uygun bir egzersiz reçetesi hazırlayıp düzenli aktiviteye başlattık” dedi.
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