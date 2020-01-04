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    HaberlerEge Haberleri 100 Yaş Evi üyelerine düzenli egzersiz
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    04.01.2020 - 00:01 |

    100 Yaş Evi üyelerine düzenli egzersiz

    Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde, 86 üyenin katılımıyla ileri yaş grup egzersiz çalışması yapıldı.

    100 Yaş Evi üyelerine düzenli egzersiz

    Üyelerin bilinçlenmesi adına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde (MSKÜ) fizyoterapist öğrenimi gören gönüllü öğrenciler de programa eşlik etti. Çalışmaların devam edeceğini belirten Fizyoterapist Selma Saygılı, “Üyelerimize uygun bir egzersiz reçetesi hazırlayıp düzenli aktiviteye başlattık” dedi.

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