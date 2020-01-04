100 Yaş Evi üyelerine düzenli egzersiz

Üyelerin bilinçlenmesi adına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde (MSKÜ) fizyoterapist öğrenimi gören gönüllü öğrenciler de programa eşlik etti. Çalışmaların devam edeceğini belirten Fizyoterapist Selma Saygılı, “Üyelerimize uygun bir egzersiz reçetesi hazırlayıp düzenli aktiviteye başlattık” dedi.