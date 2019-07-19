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    HaberlerEge100 Yaş Evi’nde sinema günleri
    19.07.2019 - 07:50

    100 Yaş Evi’nde sinema günleri

    100 Yaş Evi’nde sinema günleri

    Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla kurulan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde geleneksel yazlık sinema günleri başladı. Yaklaşık 250 vatandaşın katıldığı etkinlikte “Beni Hatırla” filmi gösterildi.

    Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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