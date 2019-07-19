100 Yaş Evi’nde sinema günleri

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla kurulan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde geleneksel yazlık sinema günleri başladı. Yaklaşık 250 vatandaşın katıldığı etkinlikte “Beni Hatırla” filmi gösterildi.