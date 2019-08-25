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    HaberlerEge100 Yaş Evi’nde yazlık sinema günleri
    25.08.2019 - 07:50

    100 Yaş Evi’nde yazlık sinema günleri

    Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 60 yaş üzeri kişilerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla açtığı Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde, yazlık sinema günleri başladı.

    100 Yaş Evi’nde yazlık sinema günleri

    Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 60 yaş üzeri kişilerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla açtığı Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde, yazlık sinema günleri başladı. “Aşk bu mu?” filminin gösterimine gelenlere; gazoz, çekirdek, çay ve su ikram edildi. Etkinlik, 13 Eylül’de “Yücel’in çiçekleri” adlı belgesel filmin gösterimiyle devam edecek.

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