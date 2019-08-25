Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 60 yaş üzeri kişilerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla açtığı Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde, yazlık sinema günleri başladı. “Aşk bu mu?” filminin gösterimine gelenlere; gazoz, çekirdek, çay ve su ikram edildi. Etkinlik, 13 Eylül’de “Yücel’in çiçekleri” adlı belgesel filmin gösterimiyle devam edecek.