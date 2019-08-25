25.08.2019 - 07:50
100 Yaş Evi’nde yazlık sinema günleri
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 60 yaş üzeri kişilerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla açtığı Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde, yazlık sinema günleri başladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 60 yaş üzeri kişilerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla açtığı Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde, yazlık sinema günleri başladı. “Aşk bu mu?” filminin gösterimine gelenlere; gazoz, çekirdek, çay ve su ikram edildi. Etkinlik, 13 Eylül’de “Yücel’in çiçekleri” adlı belgesel filmin gösterimiyle devam edecek.
Buzdolabındaki yılan korkuttuMalatya'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.