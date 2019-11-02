107. yılın kutlu olsun Karşıyaka

Türk sporunun ve futbolunun çınarlarından biri olan Karşıyaka Spor Kulübü, 107. yaşını coşkuyla kutladı. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, kurulduğundan bu yana cumhuriyetin temel değerlerine bağlı, ahlaklı nesiller yetiştirme hedefinde olan kulübün 107. yaşını coşkuyla kutladıklarını bildirdi. Büyükkarcı, “Rum, Ermeni ve İngilizler tarafından kurulan kulüplerin hakimiyetindeki İzmir’de maçlar azınlıklar arasında oynanmaktaydı ve bu azınlıklar diğer şehirlerde olduğu gibi İzmir’de de futbola hakim durumdaydı.



‘Ay yıldızımız Atamızdan’



Bu tarihte altı Karşıyakalı genç aralarında para toplayarak satın aldıkları topla futbol oynamaya başladı. Bir gün yağmurun yağmasıyla zeytin ağacının altına sığınan gençler, azınlıkların futbol sahasındaki egemenliğine başkaldırı hareketi olarak kendi kulüplerini kurmaya karar verdiler ve 1 Kasım 1912 tarihinde Karşıyaka Muaresei Bedeniye Kulübü’nü yani bugünkü adıyla Karşıyaka Spor Kulübü’nün kuruluşunu gerçekleştirdiler” dedi. Karşıyaka Spor Kulübü’nün kuruluşundan Kurtuluş Savaşı’na kadar hiçbir maçta yenilmediğini de hatırlatan Büyükkarcı, “İsmet İnönü ve Fahrettin Altay ile kulübü ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka Spor’un cepheden döndükten sonra yeniden kurmuş olduğu takımı ile İzmir Ligi’nde yabancı rakipleri ile yaptığı mücadele sonucunda hiç gol yemeden şampiyon olduğunu öğrenmiş ve bunun üzerine kulübün ambleminde ay yıldız kullanılmasını istemiştir. Türkiye spor tarihinin temel taşlarından olan Karşıyaka Spor Kulübü bir yaşam biçimidir. İlk günden bugüne kadar, cumhuriyetin temel değerlerine bağlı, ahlaklı, nesiller yetiştirme hedefinde olan ve bu hedefte elde ettiği başarıların haklı gururunu yaşayan Karşıyaka Spor Kulübü’nün 107. yaşını coşkuyla kutluyoruz” dedi.



HAYDİ ATATÜRK'E



TFF 3. Lig 2. Grup’ta geçtiğimiz hafta Ağrı 1970 deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen Karşıyaka, bugün evinde Elazığ Belediye Spor FK’yı ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı’ndaki karşılaşma saat 13.30’da başlayacak.



KAF KAF'a Medical Park desteği



Karşıyaka Spor Kulübü, Medical Park İzmir Hastanesi ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yeniledi. Sponsorluk kapsamında 2019/2020 sezonu boyunca Karşıyaka Spor Kulübü bünyesinde görev yapan tüm profesyonel sporcuların ve teknik heyeti ile tüm amatör branş sporcuları, altyapı sporcuları sağlık kontrolleri Medical Park İzmir Hastanesi tarafından sağlanacak. Medical Park İzmir Hastanesi’nde gerçekleşen imza törenine yeşil kırmızılı kulüp adına Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı katılırken, hastaneyi ise Genel Müdür Veysi Kubba temsil etti.