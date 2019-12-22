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    HaberlerEge Haberleri 10’uncu yılda10 yeni proje
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    22.12.2019 - 00:03 |

    10’uncu yılda10 yeni proje

    Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT), 10. yılını kutladı.

    10’uncu yılda10 yeni proje

    Başkan Berkay Eskinazi, kuruluşlarının 10. yılında 10 yeni projeye başarıyla imza atacaklarını söyledi, “Projelerin arasında Askıda Kariyer, Dijital Girişimcilik, Güvenli Eller, Limitsiz Girişimcilik Forum, Bir Bulut Olsam, Geleceği Birlikte İnşa Ediyoruz ve Sağlıklı Girişimciler İçin Zeytinyağı yer alıyor” dedi.

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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