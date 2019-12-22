22.12.2019 - 00:03 |
10’uncu yılda10 yeni proje
Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT), 10. yılını kutladı.
Başkan Berkay Eskinazi, kuruluşlarının 10. yılında 10 yeni projeye başarıyla imza atacaklarını söyledi, “Projelerin arasında Askıda Kariyer, Dijital Girişimcilik, Güvenli Eller, Limitsiz Girişimcilik Forum, Bir Bulut Olsam, Geleceği Birlikte İnşa Ediyoruz ve Sağlıklı Girişimciler İçin Zeytinyağı yer alıyor” dedi.
Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.