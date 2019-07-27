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    HaberlerEge11 ilçede seferberlik
    27.07.2019 - 02:50

    11 ilçede seferberlik

    Bir radyo programına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 Ağustos’ta 11 metropol ilçede temizlik seferberliğinin başlayacağını ifade etti

    11 ilçede seferberlik

    Radyo Ege’de Erhan Gölbey ve Eylem Aslan’ın sunduğu ‘İzmir Soruyor’ programına konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk 100 gününü değerlendirdi, 3 Ağustos’ta başlayacak temizlik seferberliği hakkında bilgi verdi. Büyük çalışmanın kentin 11 metropol ilçesinde başlayacağını ifade eden Başkan Soyer, “Temizliğe herkes katılsın istiyoruz. Bu şehir bizim evimiz. Dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğu iddiasını taşıyorsanız temiz olmak zorundasınız. Eğer temiz değilseniz dünyaya anlatacağınız hiç bir şeyiniz yok. Temizlik bu işin ön şartı. Yere izmarit atmamalı, çöpleri ayrıştırmalıyız. Sadece mıntıka temizliği yapmak değil, çöp toplamak değil, bunu yaymak zorundayız. Belediye çalışanları, gönüllüler, çocuklar kadınlar sivil toplum kuruluşları hep birlikte olacağız” dedi.

    ‘Zaman yetmiyor’

    Tarım ve siyasetle ilgili soruları da yanıtlayan Başkan Soyer, şöyle konuştu: “Bu coğrafya çok zengin, çok bereketli topraklara sahip. Geçmişte olduğu gibi dünyanın tahıl ambarı olabiliriz; bu mümkün. Ben bir hayal kurmuyorum geçmişte yaşadıklarımızı hatırlatıyorum. İlk olarak üretime çok değer vereceğiz. İkincisi bunları dünyayla buluşturacağız. Bizim zeytinyağlarımızı alıp şık markalarla dünyaya Akdeniz yağı diye sattıkları zaman insan üzülüyor. Bunu hak etmiyoruz. Siyaseti bu yüzden yapıyorum. Böyle sokak, böyle cadde, böyle yaşam kalitesini hak etmiyoruz.”

    İlk 100 günün rüzgar gibi geçtiğini ifade eden Başkan Soyer, “100 günde tebrik ziyaretleri Büyükşehir Belediyesi’nin işleyişini kavramaya çalışmam, yapılacak ufak tefek kadro değişiklikleri yani bütün bunlar oldu. Seferihisar’la İzmir arasındaki en büyük fark ne diye sorarsanız, Seferihisar’dayken zaman konusunda çok rahatlık, şimdi zaman yetmiyor” diye konuştu.

     

    Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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    26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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