15.09.2019 - 01:57 |
12 noktaya uçuş
SunExpress, Antalya’dan 7, İzmir’den ise 12 destinasyona yolcu taşıyacak
İzmir-Adana uçuşları günde 3, Diyarbakır ve Gaziantep uçuşları ise 2 sefer yapılacak. Malatya, Kars ve Erzurum uçuşları haftada 4’e, Trabzon seferleri 5’e, Samsun seferleri ise 4’e çıkarılacak. SunExpress, dış hatlarda ise kış sezonuyla beraber İzmir kalkışlı Düsseldorf, Frankfurt, Münih ve Stuttgart’a düzenlenen günlük uçuşların yanısıra Berlin ve Hamburg’a da sefer sayısını artıracak.
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