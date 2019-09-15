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    HaberlerEge12 noktaya uçuş
    15.09.2019 - 01:57 |

    12 noktaya uçuş

    SunExpress, Antalya’dan 7, İzmir’den ise 12 destinasyona yolcu taşıyacak

    12 noktaya uçuş

    İzmir-Adana uçuşları günde 3, Diyarbakır ve Gaziantep uçuşları ise 2 sefer yapılacak. Malatya, Kars ve Erzurum uçuşları haftada 4’e, Trabzon seferleri 5’e, Samsun seferleri ise 4’e çıkarılacak. SunExpress, dış hatlarda ise kış sezonuyla beraber İzmir kalkışlı Düsseldorf, Frankfurt, Münih ve Stuttgart’a düzenlenen günlük uçuşların yanısıra Berlin ve Hamburg’a da sefer sayısını artıracak. 

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