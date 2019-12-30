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    HaberlerEge Haberleri 12 saat su akmayacak
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    30.12.2019 - 00:00 |

    12 saat su akmayacak

    Narlıdere Mithatpaşa Caddesi ile Beyazıt Sokak Kavşağı’nda bulunan 800 milimetre çaplı borudaki arızanın tamiri nedeniyle Narlıdere Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe’de bugün saat 22.00’den yarın saat 10’a kadar su kesintisi uygulanacak.

    Adana'da camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldıSon dakika haberine göre: Adana'nın Kozan ilçesinde, il genelinde gece yarısı etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak konusunda cami hoparlörlerinden halka uyarı yapıldı.
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