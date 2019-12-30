Narlıdere Mithatpaşa Caddesi ile Beyazıt Sokak Kavşağı’nda bulunan 800 milimetre çaplı borudaki arızanın tamiri nedeniyle Narlıdere Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe’de bugün saat 22.00’den yarın saat 10’a kadar su kesintisi uygulanacak.