13 mahalleye 11 bin ton asfalt döküldü

Merkezefendi Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü ekipleri, nisan ayından bu yana 13 mahallede toplam 11 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdi. 68 bin metrekare alanda üç kilometre uzunluğundaki asfalt çalışması, ili milyon 500 bin lirayı buldu. İlçenin çehresini daha da güzelleştirmek amacıyla çalıştıklarını kaydeden Başkan Şeniz Doğan, “Merkezefendimiz her anlamda daha da güzel olacak” dedi.