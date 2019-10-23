14. geleneksel Basketbol Oskarları sahiplerini buldu

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Salonu’nda düzenlenen törende Basketbol Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avni Erboy, yaptığı konuşmada, spora unutulmaz hizmetlerde bulunan, geçmişte büyük başarılara imza atan spor insanlarına 14. kez ödül vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Erboy, ödüllerin, Türkiye’nin bu alandaki en prestijli ödülleri olduğunu ifade etti.



‘Spora katkımız sürecek’



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de böyle bir ödül törenine katılmaktan gurur duyduğunu, jüri üyeleri tarafından kendisine onur ödülünün verilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Kentte yakın zamanda sporla ilgili önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Soyer, “Şehrimizin köklü kulüpleriyle hareket etmek adına bir platform oluşturduk. Sporun birçok farklı dalında destek sunacağız. Kentimizin, sporun farklı alanlarında önemli etkinliklere ev sahipliği yapmasını istiyoruz” dedi. 14. Basketbol Oskarları töreninde, Onur Ödülü Tunç Soyer’e, juri özel ödülü Efe Aydan’a, Yılın Kadın Takımı Ödülü Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’na, Yılın Erkek Takımı Ödülü Anadolu Efes’e verildi. Yılın antrenörü Hakan Demir (Teksüt Basketbol Kulübü), yılın erkek oyuncusu Tolga Geçim (Teksüt Basketbol Kulübü), yılın kadın oyuncusu Birsel Vardarlı Demirmen (Fenerbahçe), yılın yöneticisi Özkan Kılıç (Banvit Basketbol Kulubü Başkanı), yılın hakemi Özlem Yalman, yılın sponsoru ise Koç grubu seçildi.



Efsaneler unutulmadı



Basketbol Adamları Derneği’nin Türk sporuna çeşitli kademelerde unutulmaz hizmetlerde bulunan spor insanlarına verdiği “Spora Katkı Ödülleri”ne layık görülen isimler ise şöyle oldu:



Milli futbolcular Ayhan Elmastaşoğlu, Fevzi Zemzem, Nevzat Güzelırmak, Hikmet Orhunbilge, spor yazarı Ünal Tümin, Karşıyaka Spor Kulübü eski Yöneticisi Sabahattin Sakıpağa, UPS Spor Kulübü Koordinatörü, öğretim görevlisi Semra Demirer, Altay Kulübü eski başkanlarından Tuğrul Koparan, Bengi Baban, eski eskrim milli sporcusu, Karşıyaka Spor Kulübü yöneticisi, öğretim görevlisi Selçuk Mete Yazıcı.