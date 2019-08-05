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    HaberlerEge14 gün sonra İzmir’de
    05.08.2019 - 01:32

    14 gün sonra İzmir’de

    14 gün sonra İzmir’de

    AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yerel seçimden sonra ilk kez 22 Temmuz’da geldiği İzmir’e, 14 gün sonra bugün yeniden geliyor. Yıldırım, Bayındır ve Kiraz belediye başkanlarını ziyaret edecek. Yıldırım, saat 12.30’da Bayındır Belediyesi’nde Belediye Başkanı Uğur Demirezen’le bir araya gelecek. Yıldırım, daha sonra Kiraz’a geçecek. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’la görüşecek olan Binali Yıldırım’’ın ilçede bazı etkinliklere de katılması bekleniyor. ›› DHA

    12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldüGaziantep’te 12 yaşındaki çocuk, yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.
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    Usta oyuncu Cengiz Sezici için tören düzenlendiUsta oyuncu Cengiz Sezici için Atlas Sinemaları'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene bir çok ünlü isim katılırken, usta oyuncunun naaşı defnedilmek üzere memleketi Adana’ya gönderildi.
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