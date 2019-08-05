14 gün sonra İzmir’de

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yerel seçimden sonra ilk kez 22 Temmuz’da geldiği İzmir’e, 14 gün sonra bugün yeniden geliyor. Yıldırım, Bayındır ve Kiraz belediye başkanlarını ziyaret edecek. Yıldırım, saat 12.30’da Bayındır Belediyesi’nde Belediye Başkanı Uğur Demirezen’le bir araya gelecek. Yıldırım, daha sonra Kiraz’a geçecek. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’la görüşecek olan Binali Yıldırım’’ın ilçede bazı etkinliklere de katılması bekleniyor. ›› DHA