15. engelsiz plaj Bodrum’a kuruldu

Muğla Büyükşehir, engelli bireylerin daha rahat denize girmesi için gerçekleştirdiği ‘Engelsiz Plajlar’ projesine devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebilmeleri için başlattığı ‘Engelsiz Plaj’ projesi genişleyerek devam ediyor. İl genelinde daha önce 7 ilçede 14 engelsiz plajı bulunan Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un Bitez Mahallesi’nde 15’inci plajını hayata geçirdi.

Sosyal donatılar

Yürüyüş platformları, özel şezlonglar ve soyunma kabinlerinden yararlanan engelli vatandaşlar, aileleriyle birlikte denizin keyfini engel olmadan doyasıya çıkarıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi engelli bireyleri sahillere nakil araçlarıyla taşıyor. Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, projeyle engelli vatandaşların sosyal yaşama daha fazla katılmalarını ve hayatın her anına dahil olabilmelerini hedeflediklerini dile getirdi.