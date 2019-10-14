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    HaberlerEge150 yıllık lezzet tarihi dibek taşıyla yaşıyor
    14.10.2019 - 07:50 |

    150 yıllık lezzet tarihi dibek taşıyla yaşıyor

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Cunda (Alibey) Adası’ndaki iki asırlık Taş Kahve’nin üçüncü kuşak sahipleri, dedelerinin mübadele sırasında Girit’ten getirdiği 150 yıllık dibek taşında öğütülen geleneksel kahve lezzetini yaşatıyor.

    150 yıllık lezzet tarihi dibek taşıyla yaşıyor

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Cunda (Alibey) Adası’ndaki iki asırlık Taş Kahve’nin üçüncü kuşak sahipleri, dedelerinin mübadele sırasında Girit’ten getirdiği 150 yıllık dibek taşında öğütülen geleneksel kahve lezzetini yaşatıyor. İşletmeci Hüseyin Barış, kahvehaneyi aile olarak yaklaşık 100 senedir çalıştırdıklarını söyledi. Kahve çekirdeklerini her gün 30 kiloluk demir tokmakla döven Ferit Toprak ise, “Her 300 vuruşta tepsiye eleme yapıyorum. Gün boyu bu işleme devam ediyorum. 8-10 saat süren bu işlemde yaklaşık 10 kilogram kahve elde edebiliyorum” diye konuştu.

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