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    HaberlerEge16. dönem sona erdi
    02.11.2019 - 01:49 |

    16. dönem sona erdi

    Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin anne adayları için düzenlediği Hamilelik Okulu, 16’ncı dönem mezunlarını verdi.

    Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konşan konsey Başkanı Ali Değirmenci ve kursiyerler katıldı. Değirmenci, “Kulaktan dolma bilgiler yerine en doğru bilgiyi almak için eğitimlerimize katıldınız. Bizler de sizin gibi evlatlarınızı, geleceğinizi düşünüyor, sağlıklı bir nesil yetişmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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