02.11.2019 - 01:49 |
16. dönem sona erdi
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin anne adayları için düzenlediği Hamilelik Okulu, 16’ncı dönem mezunlarını verdi.
Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konşan konsey Başkanı Ali Değirmenci ve kursiyerler katıldı. Değirmenci, “Kulaktan dolma bilgiler yerine en doğru bilgiyi almak için eğitimlerimize katıldınız. Bizler de sizin gibi evlatlarınızı, geleceğinizi düşünüyor, sağlıklı bir nesil yetişmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.