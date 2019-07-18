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    HaberlerEge160 memurun yüzünü güldüren sözleÅŸme
    18.07.2019 - 07:50| EMRAH ERDOÄžAN DHAÂ

    160 memurun yüzünü güldüren sözleÅŸme

    BALIKESÄ°Râ€™in Edremit Ä°lÃ§e Belediyesiâ€™nde Ã§alÄ±ÅŸan 160 memurun sosyal haklarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesine yÃ¶nelik toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesi, Belediye BaÅŸkanÄ± CHPâ€™li Selman Hasan Arslan ve TÃ¼m Yerel YÃ¶netim Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ± SendikasÄ± BalÄ±kesir Åžube BaÅŸkanÄ± GÃ¶nenÃ§ Olgun arasÄ±nda imzalandÄ±.

    160 memurun yüzünü güldüren sözleÅŸme

    BALIKESÄ°Râ€™in Edremit Ä°lÃ§e Belediyesiâ€™nde Ã§alÄ±ÅŸan 160 memurun sosyal haklarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesine yÃ¶nelik toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesi, Belediye BaÅŸkanÄ± CHPâ€™li Selman Hasan Arslan ve TÃ¼m Yerel YÃ¶netim Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ± SendikasÄ± BalÄ±kesir Åžube BaÅŸkanÄ± GÃ¶nenÃ§ Olgun arasÄ±nda imzalandÄ±. Arslan, her zaman Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirtti.

      Berberi 'kadÄ±na neden baktÄ±n?' diyerek dövdülerAdÄ±yaman'da, erkek kuaförü Hasan HekimoÄŸlu, iÅŸ yerine gelen ÅŸüpheliler tarafÄ±ndan bir kadÄ±na baktÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± ile sopalarla dövüldü.
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      Böyle inat görülmedi.AydÄ±nâ€™Ä±n Germencik ilçesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen trafik kazasÄ±nda 2 kiÅŸi yaralandÄ±. KazanÄ±n aynÄ± giÅŸeden daha önce geçmek isteyen iki aracÄ±n giÅŸeye aynÄ± anda dalmasÄ± sonucu medyana geldiÄŸi öÄŸrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaÅŸ olduÄŸu belirtildi.
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