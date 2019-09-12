17 kilometre dere temizliği yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MUSKİ Genel Müdürlüğü, kış sezonu hazırlıkları kapsamında 5 ilçede yaklaşık 17 bin 216 metre uzunluğunda dere temizliği gerçekleştirdi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Büyükşehir yetkilileri, “Yağmur suyu kanallarımız ve mazgallarımızın temizliğini de sürdürüyoruz. Gerekli tüm önlemler alınıp temizlik ve tadilat işlemlerini tamamlayacağız” dedi.