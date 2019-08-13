17 yıldır şehitlerin başında

MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Güneydoğu gazisi Adnan Kaya (46), 2001 yılında şehit olan arkadaşı Üsteğmen Okan Divrik’i rüyasında görmesinin ardından, başta arkadaşınınki olmak üzere Manisa’daki tüm şehitlerin mezarlarını 17 yıldır gönüllü olarak temizliyor.

Çatışmada vuruldu

Manisa Valiliği’nin görevlendirdiği temizlikçilere de yardım eden Kaya, sık sık şehitliğe gelerek, burada bulunan ağaçları sulayıp, mezarları süpürüyor, üzerlerindeki otları temizliyor, kuşlar için suluklara su koyuyor.

Evli, iki çocuk babası Kaya, 1994 yılında jandarma er olarak vatani görevini yaptığı Bitlis’in kırsal Kalametepe Mevkisi’nde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada vuruldu. Sol kulağının altından giren merminin çene bölümüne saplandığı Kaya, yaralandı. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından ‘Gazilik’ ünvanı alan Kaya, memleketi Manisa’ya döndü.