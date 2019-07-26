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    HaberlerEge170 noktada ‘Önce Yaya’ uyarısı!
    26.07.2019 - 01:46

    170 noktada ‘Önce Yaya’ uyarısı!

    170 noktada ‘Önce Yaya’ uyarısı!

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın’ kampanyası kapsamında zemin işaretlemesi yapmaya başladı.

    170 ayrı noktada, okul ve yaya geçitlerine uygulanmaya başlayan ‘Önce Yaya’ görseli, merkez ilçelerden sonra İzmir’in tümüne yayılacak. Yasa değişikliğiyle, hız sınırının saatte 30 kilometrenin altında olan ve sinyalizasyon sistemi bulunmayan, önemli ve öncelik arz eden yollarındaki okul veya yaya geçitlerinde işaretleme yapılıyor.

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