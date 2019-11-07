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    HaberlerEge Haberleri18 takımın başkanı Mehmet Sepil
    07.11.2019 - 07:50 | | Ergin KARATAŞ DHA

    18 takımın başkanı Mehmet Sepil

    Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in ligdeki 18 kulübün yer aldığı Kulüpler Birliği Vakfı’nda tüm rakip başkanların ortak talebiyle başkan seçilmesiyle gururlandı. Sepil, “18 kulüp birlikte hareket ederse başkan olurum” dedi

    18 takımın başkanı Mehmet Sepil

    Göztepe’nin başkanlığını 5.5 yıl önce devralan, takıma 2. Lig, 1. Lig Play Off maratonunda şampiyonluk yaşatarak 14 yıl sonra Süper Lig’e taşıyan Sepil, 3 yıl içinde Kulüpler Birliği’nde de önemli bir göreve geldi. Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman’ın kulüp ve vakıftaki görevlerinden istifasıyla İstanbul’da olağanüstü genel kurula giden birlikte Mehmet Sepil, Amerika’da olmasına rağmen diğer başkanların talebiyle tek aday olarak başkanlığı devraldı.

    Papatya temsil etti

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun kendisine yaptığı başkanlık önerisine olumsuz yanıt veren Sepil, diğer başkanların da ısrarını, “Küskünlükler bir yana bırakılıp, 18 kulüp bu oluşumda yer alırsa, 18 kulüp de birlikte hareket ederse başkan olurum. Gün artık birlik olma zamanı” diyerek kabul etti. Genel kurula 1 yıldır toplantılara katılmayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de katılıp birlik mesajları verdi. Kulüpler Birliği, Galatasaray’ın katılımıyla uzun süre sonra 18 kulübün temsilcisiyle toplandı. Göztepe’yi ABD’de bulunan Sepil’in yerine başkan seçildiği toplantıda başkanvekili Talat Papatya temsil etti. Toplantıya katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Mehmet Sepil’in adaylığına tam destek oldu. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği’nde 6 yıl sonra Anadolu’dan ilk başkan olarak görev yapacak.

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