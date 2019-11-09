18 yıl sonra filede büyük derbi

Ünü ülke sınırlarını aşan, son yıllarda futbolda farklı liglerde mücadele eden iki İzmir temsilcisi Göztepe ve Karşıyaka, voleybolda 18 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde A Grubu’nda yarışan Göz Göz ve Kaf Kaf, bugün saat 14.30’da Atatürk Voleybol Salonu’nda kozlarını paylaşacak. Derbide daha önce gün ve saat değişikliğine giden İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in girişimleriyle konuk Karşıyaka taraftarlarına hafta başında getirilen deplasman yasağını kaldırdı.



Emniyet önlemini aldı



Derbiyi ev sahibi Göztepelilerin yanı sıra 250 Karşıyaka taraftarı da Alsancak’taki salonda tribünden izleyecek. Karşıyaka taraftarları saat 11.00’de Karşıyaka İskelesi’nde toplanıp 5 otobüsle İzmir Emniyeti’nin güvenlik önlemleriyle salona getirilecek. Karşıyaka, ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Rota Koleji’nin yarışmacı haklarını devralıp yıllar sonra lige katılan Göztepe de ilk 4 haftalık periyotta aynı performansı sergiledi. Sezon sonunda ilk 4 sırayı alacak ekiplerin Play Off oynayacağı grupta yeşil kırmızılılar 6 puanla 7. sırada, sarı kırmızılılar ise 6 puanla 8. basamakta yer alıyor.