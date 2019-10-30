19.23’te kortej

Yürüyüş, Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılına istinaden saat 19.23’te Ataşehir Mahallesi’nde bulunan Akvaryum Kafe’nin önünden başladı. Tahta bacak, poi, jonklör ve tek teker bisiklet gösterileri de yürüyüşe renk kattı. Başkan Utku Gümrükçü, “Çiğli Cumhuriyeti çok ama çok seviyor” diye konuştu.