30.10.2019 - 00:22 |
19.23’te kortej
Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü’nde 7’den 77’ye binlerce Cumhuriyet sevdalısı, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.
Yürüyüş, Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılına istinaden saat 19.23’te Ataşehir Mahallesi’nde bulunan Akvaryum Kafe’nin önünden başladı. Tahta bacak, poi, jonklör ve tek teker bisiklet gösterileri de yürüyüşe renk kattı. Başkan Utku Gümrükçü, “Çiğli Cumhuriyeti çok ama çok seviyor” diye konuştu.
Defilede 'Cumhuriyet' coşkusuİzmir'de, bir AVM düzenlenen defilenin finalinde mankenler, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle podyuma çıkarak Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutladı. Mankerlerin coşkusuna, defileyi izleyen vatandaşlarda alkışlarıyla ortak oldu.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.