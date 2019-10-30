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    HaberlerEge19.23’te kortej
    30.10.2019 - 00:22 |

    19.23’te kortej

    Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü’nde 7’den 77’ye binlerce Cumhuriyet sevdalısı, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.

    19.23’te kortej

    Yürüyüş, Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılına istinaden saat 19.23’te Ataşehir Mahallesi’nde bulunan Akvaryum Kafe’nin önünden başladı. Tahta bacak, poi, jonklör ve tek teker bisiklet gösterileri de yürüyüşe renk kattı. Başkan Utku Gümrükçü, “Çiğli Cumhuriyeti çok ama çok seviyor” diye konuştu.

    Defilede 'Cumhuriyet' coşkusuİzmir'de, bir AVM düzenlenen defilenin finalinde mankenler, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle podyuma çıkarak Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutladı. Mankerlerin coşkusuna, defileyi izleyen vatandaşlarda alkışlarıyla ortak oldu.
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