07.10.2019 - 07:50 |
19 kilometrelik tasarruf
Ödemiş’te Bozdağ zirvesi eteklerinde yer alan Kemer ve civarındaki mahalleler doğrudan Bozdağ-Salihli karayoluna bağlanacak.
Ödemiş’te Bozdağ zirvesi eteklerinde yer alan Kemer ve civarındaki mahalleler doğrudan Bozdağ-Salihli karayoluna bağlanacak. Ödemiş Belediyesi, üreticilerin hayatını kolaylaştırmak için harekete geçti. Kemer Mahallesi Başalan Mevkii ile Birgi Mahallesi Tozlu Küme Evleri arasında yeni bir güzergah açılıyor. Bölgedeki mahalleleri doğrudan Bozdağ-Salihli karayoluna bağlayacak çalışmayla Birgi üzerinden karayoluna ulaşan vatandaşların kat edeceği mesafe 19 kilometre kısalacak. Çalışma öncesi alanı inceleyen Başkan Mehmet Eriş, “Bu güzergah ürünlerimizin alıcıyla daha kolay yoldan buluşmasını sağlayacak” dedi.
Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
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