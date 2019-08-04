192 kilometresi bugün açılıyor

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Türkiye’nin en büyük otoyol projesi olan İzmir-İstanbul otoyol projesinin 192 kilometrelik kısmı olan Bursa-Akhisar yolunun bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını duyurdu. İzmir için önemli olan hükümet yatırımlarından birinin daha hayata geçeceğini belirten Kırkpınar, “AK Parti olarak dün olduğu gibi bugünde İzmir’e hizmet ve yatırım noktasında her türlü gayreti gösterip, hemşerilerimizin talep ve beklentilerine karşılık vermeye azami oranda gayret gösteriyoruz. Hizmet ederken de bahanelerin arkasına sığınmayıp, imkanları İzmir’e ve İzmirliye adeta seferber ediyoruz” dedi. Proje sayesinde, 3.5 saatte İzmir’den İstanbul’a ulaşılacak.