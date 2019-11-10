1934 yılı hâlâ gözünün önünde

İzmir’de yaşayan 95 yaşındaki Şevki Figen, çocukluk yıllarını geçirdiği İstanbul’da görme şansı bulduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili anılarını unutamıyor.



Atatürk’ü ilk kez 1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi ile Dolmabahçe Sarayı’na giderken üstü açık otomobilde gören Figen, o günü unutamıyor. Eğitim hayatını ABD’de tamamlayıp yüksek inşaat mühendisi olarak kamu ve özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Figen, Atatürk’e özlemini onunla ile ilgili kitaplar okuyarak ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki büstünü ziyaret ederek gidermeye çalışıyor.



‘Elinde şapka vardı’



Atatürk’ü 10 yaşındayken teyzesinin evinin önünden geçerken gördüğünü söyleyen Figen, “Atamız ve konuğu İran Şahı Pehlevi, Harbiye tarafından üstü açık bir arabayla geldi. Şoförün arkasında Atatürk oturuyordu. Elinde silindir bir şapka vardı. O anı hala unutmadım, kafamda aynen var. Arabadan gülümseyerek selam veriyordu. Halk da sevgi gösterilerinde bulunuyordu. Ben de hayranlıkla Atatürk’ü izledim” dedi. Atatürk’ün her yönüyle büyük bir lider olduğunu dile getiren Figen, “Onu çok özlüyorum” diye konuştu.