2 bin 500 kişiye ağız sağlığı hizmeti

İlk ve ortaokulda öğrenim gören öğrenciler için de düzenli taramalar yapılıyor. Hizmeti vatandaşın ayağına götürdüklerini ifade eden Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “Diş hekimimiz ve personelimizin bulunduğu diş aracımızla her gün bir mahallede ağız ve diş sağlığı hizmeti veriyoruz. Bu güne kadar 2 bin 500 kişiye ulaştık. Ayrıca ilçemizde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilerimiz için taramalar yapıyoruz. Diş fırçalama eğitimi veriyoruz, diş fırçası ve macunu hediye ediyoruz” şeklinde konuştu.







