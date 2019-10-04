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    HaberlerEge2 bin 500 ton çöp toplandı
    04.10.2019 - 01:18 |

    2 bin 500 ton çöp toplandı

    Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerini sınırlarında bulunduran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2019 sezonunda sahillerden 2 bin 500 ton çöp topladı.

    2 bin 500 ton çöp toplandı

     2019 yılı yaz döneminde, amfibi deniz aracı ve ekipmanlarıyla toplamda 160 bin 500 metrekare kıyıya yakın alanlarda; deniz dibinde biriken evsel ve kentsel atıklar ile yosun temizliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait plajlarda kum eleme çalışmalarını tamamlayan ekipler, Güre’de deniz tırmığıyla kıyıya yakın alanda deniz dibinde biriken evsel ve kentsel atıkları topladı. Toplanan çöpler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi katı atık bertaraf tesislerine geri dönüşüme gönderildi.

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