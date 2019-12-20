‘2 milyon ADET zeytin ağacı aşılanacak’

İzmir’de düzenlenen ‘Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması’na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2023 yılına kadar 2 milyon yabani zeytinin aşılanacağını söyledi.

İzmir Konak’ta ‘Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması’ toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli mesajlar verdi.

İzmir’de 36 köyde 80 bin yabani zeytin ağacını aşıladıklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli, egepostasi.com’un haberine göre “40 bini aşkın zeytin fidanı diktik. Desteklerin hepsine devam edeceğiz. Orman tarafında da gideceğimiz çok mesafe var. Orman tarafında iki eksen var. Birincisi, orman vasfı taşıyan ama orman olmayan arazilerin tekrar ağaçlandırılması konusunda zeytinin değerlendirilmesi, ikincisi sahipsiz yabani zeytinlerin aşılanıp ekonomiye kazandırılması konusu var. 2023’e kadar rakamlı bir plan istedim. İzmir’e gelirken Orman Genel Müdürü’ne kaç tane yabani zeytinin aşılanacağını sordum. ‘2023’e kadar 2 milyon yabani zeytin aşılacağız’ diye taahhüt aldık. 500 bin yabani zeytini önümüzdeki yıl aşılamış olacağız” diye konuştu.

‘Yaşatmayacağız’

Pakdemirli, tağşiş konusunun da gündemlerinde olduğunu kaydetti, “2020’nin ilk günlerinde Meclis’e bir yasa tasarısı getireceğiz tağşişle ilgili. Tağşiş yapanları piyasada yaşatmayacağız” dedi.