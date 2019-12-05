20 liralık borcu hayatını değiştirdi

İşçi olarak girdiği üniversiteden mezun olan ve öğretmenliğe başlayan Kayadibi’nin azmi öğrencilerine örnek oluyor.

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde (MSKÜ) taşeron temizlik işçisi olarak çalışırken yarım kalan eğitimini tamamlamaya karar veren İlkay Kayadibi (47), aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu, Bitlis’e müzik öğretmeni olarak atandı. Kayadibi, yarım kalan hayalinin gerçekleşmesi için ders saati öncesi işçi kıyafetlerini giyerek temizlik yaptı, müzik eğitimi aldığı piyanonun tozunu sildi. Ders zamanında ise kıyafetlerini değiştirdi, öğrenci oldu. Geçen yıl mezun olan Kayadibi, Bitlis 8 Ağustos Ortaokulu’na müzik öğretmeni olarak atandı.

Yaklaşık bir yıl burada görev yapan Kayadibi, yalnız yaşayan babası Mustafa Kayadibi’nin (75) rahatsızlığı nedeniyle Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Gazi Anadolu Lisesi’ne tayinini istedi. Tayini kabul gören Kayadibi, geçen eylül ayında istediği liseye atandı.

‘Yeter ki isteyin’

Bir kızı MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde birinci sınıf olan, diğer kızı ise aynı üniversitenin tarih bölümünden mezun olan Kayadibi, “İlk önce evlatlarıma örnek olmak istedim. Kayıt parası için arkadaşımdan aldığım 20 lira borç, hayatımı değiştirdi. Bana göre yaş ve şartlar engel değil. Yeter ki, insan istesin. Okuma aşkı olan herkes bunu başarabilir” dedi. -DHA