20 milyon liranın sahibi aranıyor!

İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul’da satıldığı açıklanan biletleri kimlerin aldığı merak konusu oldu. İzmir’de 20 milyon liranın isabet ettiği bileti satan milli piyango satıcısı Vedat Yiğit (55), bileti seyyar olarak dolaşırken Balçova veya Narlıdere civarında sattığını tahmin ettiğini belirtti, kendisine de 4 bin liralık bilet ayırdığını, bunlara henüz bakmadığını söyledi.