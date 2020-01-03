BİST113.684-1,94 EURO6,670,20USD5,980,31ALTIN297,371,62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 20 milyon liranın sahibi aranıyor!
    ABONE OL
    03.01.2020 - 00:30 |

    20 milyon liranın sahibi aranıyor!

    Bu yıl dörde bölünen büyük ikramiye, çeyrek biletlere isabet etti.

    20 milyon liranın sahibi aranıyor!

    İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul’da satıldığı açıklanan biletleri kimlerin aldığı merak konusu oldu. İzmir’de 20 milyon liranın isabet ettiği bileti satan milli piyango satıcısı Vedat Yiğit (55), bileti seyyar olarak dolaşırken Balçova veya Narlıdere civarında sattığını tahmin ettiğini belirtti, kendisine de 4 bin liralık bilet ayırdığını, bunlara henüz bakmadığını söyledi. 

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
    daha fazla video için
    5 Ocak 2020 Magazin Bülteni5 Ocak 2020 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

    Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Sıradaki Haber