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    HaberlerEge Haberleri20 ülkenin itfaiye araçları Manisa’dan
    25.11.2019 - 07:50 | | DHA

    20 ülkenin itfaiye araçları Manisa’dan

    Manisa’da küçük bir dükkanda, 1993’de itfaiye aracı üretimine başlayan bir firma, şu anda 20 ülkeye ihracat yapıyor.

    20 ülkenin itfaiye araçları Manisa’dan

    Manisa’da küçük bir dükkanda, 1993’de itfaiye aracı üretimine başlayan bir firma, şu anda 20 ülkeye ihracat yapıyor. Bugünkü yönetici Eskişehir Anadolu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Halil Erçin’in babası ve amcası tarafından kurulan işletme, 25 yılda, Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri oldu. Tamamen Türk mühendisler ve Türk ustalardan oluşan kadrosuyla üretimi sürdürdüklerini belirten Erçin, “Yıllık 5 ila 10 milyon dolar arasında değişen bir ihracat yapıyoruz” dedi.

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