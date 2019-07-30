200 kişiye istihdam yaratan merkez açıldı

Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, çağrı merkezi sektörünün en hızlı büyüyen şirketi Webhelp ile İzmir’de 200 kişiye istihdam yaratan yeni ‘Müşteri Deneyim Merkezi’nin kapılarını açtı. Müşteri deneyiminde en iyi olma hedefiyle yatırımlarına devam eden Pegasus, Webhelp İzmir Operasyon Merkezi’nde sesli hizmetlerden sosyal ve dijital kanallara kadar kişiye özel bir deneyim sunuyor.

15 milyon çağrı

Gaziemir’deki merkezin açılışına; Pegasus CEO’su Mehmet Nane, Webhelp Türkiye CEO’su Metin Tarakçı, Pegasus Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk ve Pegasus Müşteri Deneyimi Müdürü Demet Yarkın katılıdı.

Webhelp Türkiye CEO’su Metin Tarakçı, “Önümüzdeki dönemde ise İzmir’de 2 bin 500 kişiye iş imkanı yaratmayı hedefliyoruz” dedi. Webhelp olarak Türkiye’de İstanbul, İzmir, Yozgat, Bingöl ve Van olmak üzere 7 operasyon merkeziyle hizmet verdiklerini belirten Tarakçı, “Pazarda rekabete devam eden istikrarlı duruşumuzla Webhelp olarak akıllı yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Sektöre baktığımızda, 2018 yılını en hızlı büyümeyle tamamlayan şirket olduk.

Temelde geleneksel bir yöntemle çağrı kanalı üzerinden hizmet verirken aynı zamanda e-mail, sosyal medya, chat gibi günümüzün tercih edilen dijital kanalları üzerinden de müşteri iletişimini güçlü ekiplerle yönetiyoruz. Her ay toplamda 15 milyar çağrı yanıtlıyoruz” diye konuştu.