BİST103.3730,52EURO6,270,10USD5,620,14ALTIN257,67-0,33
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge200 kişiye istihdam yaratan merkez açıldı
    30.07.2019 - 01:13

    200 kişiye istihdam yaratan merkez açıldı

    200 kişiye istihdam yaratan merkez açıldı

    Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, çağrı merkezi sektörünün en hızlı büyüyen şirketi Webhelp ile İzmir’de 200 kişiye istihdam yaratan yeni ‘Müşteri Deneyim Merkezi’nin kapılarını açtı. Müşteri deneyiminde en iyi olma hedefiyle yatırımlarına devam eden Pegasus, Webhelp İzmir Operasyon Merkezi’nde sesli hizmetlerden sosyal ve dijital kanallara kadar kişiye özel bir deneyim sunuyor.

    15 milyon çağrı

    Gaziemir’deki merkezin açılışına; Pegasus CEO’su Mehmet Nane, Webhelp Türkiye CEO’su Metin Tarakçı, Pegasus Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk ve Pegasus Müşteri Deneyimi Müdürü Demet Yarkın katılıdı.

    Webhelp Türkiye CEO’su Metin Tarakçı, “Önümüzdeki dönemde ise İzmir’de 2 bin 500 kişiye iş imkanı yaratmayı hedefliyoruz” dedi. Webhelp olarak Türkiye’de İstanbul, İzmir, Yozgat, Bingöl ve Van olmak üzere 7 operasyon merkeziyle hizmet verdiklerini belirten Tarakçı, “Pazarda rekabete devam eden istikrarlı duruşumuzla Webhelp olarak akıllı yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Sektöre baktığımızda, 2018 yılını en hızlı büyümeyle tamamlayan şirket olduk.

    Temelde geleneksel bir yöntemle çağrı kanalı üzerinden hizmet verirken aynı zamanda e-mail, sosyal medya, chat gibi günümüzün tercih edilen dijital kanalları üzerinden de müşteri iletişimini güçlü ekiplerle yönetiyoruz. Her ay toplamda 15 milyar çağrı yanıtlıyoruz” diye konuştu.

    Son bir ayda 5. kez intihara kalkıştıDiyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir ay içerisinde 5’inci kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan intahara kalkışan Z.D. adlı genç kız polis ekipleri tarafından ikna edildi.
    daha fazla video için
    Bingöl'de trafik kazasıBingöl'ün Karlıova ilçesinde, Fransa'dan yaz tatiline gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, Serhat Güzeldere (18) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Suda hareketli anlar: Onlarca göçmen böyle yakalandı

    Suda hareketli anlar: Onlarca göçmen böyle yakalandı

    O detay ortaya çıktı! Son bir ay içerisinde...

    O detay ortaya çıktı! Son bir ay içerisinde...

    60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

    60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

    Meteoroloji uyarı vermişti: Sokaklar göle döndü

    Meteoroloji uyarı vermişti: Sokaklar göle döndü

    Sıradaki Haber