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    HaberlerEge200 milyon liralık tasarruf
    26.10.2019 - 01:40 |

    200 milyon liralık tasarruf

    Bornova Belediyesi, daha iyi hizmet için 31 milyon lira maliyetli 68 kamyon ve iş makinesini törenle teslim aldı.

    200 milyon liralık tasarruf

    Başkan Tunç Soyer’in de katıldığı törende Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda temeli atılan yüzme havuzu projesi için Büyükşehir’e teşekkür eden Bornova Belediye Başkan Mustafa İduğ, “Biz kiralama yönteminin rantabl olmadığını tespit ettik ve satın alma modeline geçtik. 10 yılda ödeyeceğimiz 200 milyona yakın kira maliyetinden kurtulduk. Bornovamızı büyütme hedefiyle çıktığımız yolda, büyük tasarruf sağladık” dedi. Soyer de, “Umarım bu iş İzmir’e ve Türkiye’ye örnek olur. Tüm belediye başkanları da bu yönde iradelerini ortaya koyar” dedi.

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