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    HaberlerEge2019 trendleri görücüye çıktı
    11.09.2019 - 00:51

    2019 trendleri görücüye çıktı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime- 3’üncü Tekstil Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknoloji Fuarı, Fuarİzmir’de açıldı.

    2019 trendleri görücüye çıktı

    Yerli- yabancı alıcıların bir araya geldiği fuardaki stantlar, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Fuarda, Atölye İzmir Moda Okulu’nun solo defilesi ilgi çekti. Sektörün önde gelen firmaları, 2019 trendlerinden oluşan defile ile ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Bir firmanın hazırladığı abiye modeller, Tuğba Melis Türk’ün de aralarında yer aldığı mankenler tarafından tanıtıldı.

    B Fuaye’de sadece kumaşlardan oluşan dikişsiz, pratik çeşitli giysi yapım gösterileri düzenlendi. B Holü Fuaye Alanı’nda düzenlenen ‘Sadece Kumaş’ gösterisi, dikişsiz kumaşlarla ortaya çıkabilecek tasarımları gözler önüne serdi. Alanında eğitimli dikiş ustası Esra Şahin, sadece kumaştan, dikişsiz ve pratik giysi örneklerini manken üzerinde sergiledi. Bugün sona erecek fuarın ilk kez oluşturulan manufacturing (tekstil üreticileri) alanı, defileler, etkinlikler ve ticari görüşmelerle sektörün ihracatına büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

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