2019 yılına gençler damga vurdu

Bir yılı daha geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde, sporun her dalında olduğu gibi teniste de 2019’a damgasını vuran ‘en’ler ve tabii hafızalara kazınan gelişmeler var.

Bana göre bunların başında gençlerin yükselişi geliyor.

ATP’de son 18 yılın en genç şampiyonu olan ‘komşu çocuğu’ Stefanos Tsistsipas bunların başında geliyor.

Tabii Medvedev, Berrettini, 19 yaşındaki Felix Auger Aliassime, bir yılda ATP sıralamasında 473 basamak yükselen Jannik Sinner gibi isimler de bu halkanın önemli birer parçası.

Şimdi düşünün; Tsistsipas 21 yaşında, Atina doğumlu bir tenisçi olarak dünya gündemine kupasıyla birlikte yerleşmiş bir genç.

Berrettini ve Sinner de yine birer Akdenizli.

En büyüğü 23, en küçüğü 18 yaşında olan bu raketlerin, dünya sıralamasındaki çılgınca yükselişleri birer tesadüf mü? Asla...

Her biri dünya sıralamasında üst sıralara tırmanmak için çok sayıda müsabakadan zaferle çıkmayı bildi.

Peki ya biz?

Darısı başımıza

Suyun bu tarafında uluslararası arenada kayda değer, diğer ülkelerin tenis gündeminde konuşulabilecek bir başarı var mı?

Ne yazık ki bu sene de yok.

Şöyle bir istatistiklere baktığımda, Kasım 2018’den beri Sinner tam 685 sıra ilerlemiş.

Tsistsipas ise devler klasmanında her daim zirve mücadelesinin değişmez aktörlerinden biri olmayı başarmış.

Tenisle az çok ilgilenenlerin daha iyi anlayacağı şekilde somutlaştırmak gerekirse, ATP’de şampiyonluğa ulaşan Tsitsipas, yarı finalde hemen hemen herkesin tanıdığı, küresel bir raket olan Federer’i 2-0 ile geçmeyi başarmıştı.

Bugün için Tsistsipas’ın gerisinde olsa da genç raketlerin içinde bence Felix Auger Aliassime de konuşulması gereken bir isim.

19 yaşındaki raketin 14 yaşındayken ATP sıralamasına girdiği gerçeğini unutmamak lazım.

Kaldı ki, Davis Kupası’ndaki final maçında Roberto Bautista Agut’a yenilmeseydi, sıralaması çok daha farklı olabilirdi.

Kanadalı genç raket çıktığı turnuvaların yarı final ve final müsabakalarında biraz daha dirayetli olur da zafere ulaşmayı başarırsa, sıralamada hızla yükselecektir.

Bu gençlerin hakkını teslim etmeyip de ne yapacağız öyle değil mi?

Darısı bizimkilerin başına...