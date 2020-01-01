İzmirli cimnastikçiler, ekim ayında Almanya’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda tarih yazdı. İzmir’in sporcuları Türkiye’ye Dünya Şampiyonası’nda ilk kez 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandırırken Tokyo Olimpiyatları için 4 kota birden aldı. İbrahim Çolak, halka aletinde ilk dünya şampiyonumuz oldu. Ahmet Önder, paralel barda Dünya Şampiyonası’nda ilk gümüş madalyayı getirdi. Daha önce 2016 Rio Olimpiyatları’na katılarak ülkemiz adına ilki başaran Ferhat Arıcan, yıl içinde Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda bronz madalyayı boynuna takarken Dünya Şampiyonası’nda da ikinci olimpiyat kotasını aldı. İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan’ın yanı sıra henüz 16 yaşındaki İzmirli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı da olimpiyat barajını geçmeyi başardı. Yüzmede İzmir’in gururu Emre Sakçı, ülkemize tarihin ilk madalyasını getirdi. İzmirli milli yelkenci Derin Baytur, Laser 4.7 Dünya Şampiyonası’nda U16 kategorisinde dünya şampiyonu oldu.